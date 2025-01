Már online nézhető a legújabb Alien-film, de akad még más, pl. Trónok harca is

Alien: Romulus

Decemberről maradt ránk

Az például nem árt tudni, hogy decemberben kifejezetten komoly filmhullám nyaldosta a stream-platformok partjait. Így Maxon vált elérhetővé Tim Burton legújabb filmje, a Beetlejuice Beetlejuice, a 2 Oscar-díjat nyert, 2019-es Joker, sőt két kiemelkedő dokumentumfilm is. Az egyik a magyar KIX, Mikulán Dávid és Révész Bálint hosszú éveket felölelő alkotása, ami egy kisfiú életét mutatja be, egy véletlen találkozás után; a másik pedig a Super/Man: Christopher Reeve története (Super/Man: The Christopher Reeve story), amely bemutatja, hogy nem kell valakinek köpenyt és jelmezt viselnie ahhoz, hogy valódi hős lehessen.

De a Warner platformjára olyanok is felkerültek, mint A holnap határa, a Jerry Maguire – A nagy hátraarc, a Top Gun, a Top Gun: Maverick, a Hang nélkül 1-2. része, A taxisofőr, A John Malkovich-menet, vagy a Larry Flynt – A provokátor.

Disney+-on az Elton John: Never Too Late című film jelentett komoly újdonságot, ami egy erős érzelmi töltetű utazás, amely során az énekes magánéletét ismerhetjük meg jobban, sőt 50 éves karrierjének első pillanatait is megnézhetjük. Ráadásul miközben utolsó észak-amerikai koncertjére készül a Dodger Stadionban, Elton visszarepíti a nézőt az időben. Beszél küzdelmeiről, a nehézségekről, bántalmazásról és függőségről, és arról, hogyan győzte le mindezt.

Január és azon túl

2025 első havában a Max kínálata olyan filmekkel bővült és bővül, mint Kristen Stewart és Anna Baryshnikov főszereplésével, az Áldozat (Berlin Nobody, premier: 01.01) Eric Bana és Sadie Sink közreműködésével, a Mr. Monk utolsó esete: A Monk-film (premier: 01.10), a Velünk véget ér (It Ends With Us, premier: 01.24) Blakey Lively-val, illetve magyar filmek közül érkezik a Boldogság ügynöke (01.30) és Hajdu Szabolcs legutóbbi filmje, a Kálmán-nap (01.30).