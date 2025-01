Ledobta a bombát a magyar közéletre Majka: újabb posztot tett közzé a szabadszájú rapper

Mint ismert: Majoros Péter (Majka) péntek este új dallal jelentkezett. A kormánykritikus szerzemény pillanatok alatt közbeszéd tárgya lett, két nap alatt több mint hárommilliós megtekintést produkált.

Arról is beszámoltunk, hogy Majka új dala nem csak a kormánykritikus kiszólásoktól hemzseg, hanem a zsidósággal szemben is megenged magának néhány sztereotip antiszemita megjegyzést és gesztust:

A zsidókkal vigyáztunk, mert sokan vannak, és a jó oldalán állnak a pénzes csapnak”

– hangzik a rapper szövege, amit a klipben még meg is fejel egy kampós orra utaló kézmozdulattal.

Majka reakciója

A dal kapcsán hétfőn megszólalt Majka is. „Az általam képviselt műfaj sajátossága, hogy kritizál, görbe tükröt tart. De a nóta elsősorban a szórakoztatásra született. Legalábbis én azért írtam. Ahogy a többit is.. Ahogy eddig, ezután sem kívánok politikai oldalakhoz sorolni (nem is járulok hozzá a dal ilyen felhasználásához).

Komoly kritikával kezelem a teljes politikai elitet”

– szögezte le az énekes a Facebook-oldalán.

„Fontosnak tartom a párbeszédet, az érvek ütköztetését, számomra természetes, ha olykor másként gondolkodunk, hogy bárkiről véleményt formálhatunk, rólam is. És engedtessék meg ez nekem is.

A hergeléssel, uszítással ugyanakkor nem tudok azonosulni, pláne kikérem magamnak, ha valaki megkérdőjelezi a magyarságomat az egyetnemértés miatt..

De évtizedek óta a showbizniszben dolgozom, eléggé megedződtem már” – írta Majka.

***