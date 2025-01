Lázár János elárulta, hol várható robbanásszerű fejlődés az országban (VIDEÓ)

Ha meg kellene mondani, hogy melyik térségben lesz robbanásszerű fejlődés, akkor érdemben az Európai Unió átlagához a Miskolc–Nyíregyháza–Debrecen háromszög felzárkózik az EU átlagához – hangsúlyozta Lázár János Miskolcon. Az építési és közlekedési miniszter a Magyar Nemzet beszámolója szerint azt is jelezte:

érdemes Miskolc városába más magyar adófizetők, illetve az európai unió állampolgárainak a pénzét is befektetni.

Fontos a város gazdasági helyzetének a rendezése is, például a helyi közeledést és a városháza likviditását is meg kell vizsgálni. Lázár János bejelentette, hogy a leégett Barlangfürdőt – amely korábban 1,2 milliárdos árbevételt termelt a városnak – június 30-ára ismét meg kell nyitni.

A Barlangfürdő megnyitásához egymilliárd forintot ad az állam

– emelte ki Lázár János. Szólt arról is, hogy eddig 16 milliárd forintot csoportosítottak át a Diósgyőri vár felújítására. Az idén megóvják a vár tornyát, a több ezer négyzetméternyi területének pedig új funkciót adnak. A miniszter tíz kilométernyi állami tulajdonban lévő útfelújítást is bejelentett első lépésként. A munkálatok összköltsége 3,5 milliárd lesz, majd a maradék hetven kilométernyi állami utat évről évre felújítják.

A MÁV-Volán húsz új buszt vásárol, ebből Miskolc hármat kap és felújítják a Miskolc-Tiszai vasútállomást is. Az a terv, hogy a pályaudvar előtt az ország egyik legnagyobb közlekedési központja jöjjön lére. A Lázár János bejelentéséről készült videó ITT tekinthető meg.

A Mandiner év elején beszámolt arról is, hogy a Magyar Közlönyben kihirdette a kormány, már ebben az évben elkezdődhetnek más hazai településeken is a jelentős állami fejlesztések. Idetartozik egyebek mellett Baja, Mohács és Salgótarján is.