Félelmek, tévhitek és a realitás a digitális állampolgárságról szóló vita körül

A digitális állampolgárság (DÁP) bevezetése kapcsán „Rogán Antal mindenkit megnyugtatott, hogy nem telepít a kormány Pegasus kémszoftvert mindenki telefonjára, aki letölti a Digitális Állampolgárság alkalmazást” – írta a Faktum tényellenőrző oldal. Bár ez az ígéret megnyugtató, a témát övező viták nem csitulnak. A digitális közigazgatás fejlődése ugyanis nemcsak lehetőségeket, hanem komoly aggályokat is felvet, mint egyfajta elkerülhetetlen szükségszerűség.

A digitális állampolgárság nem csupán technológiai újítás, hanem egy mélyebb társadalmi filozófiát is tükröz. Az információs és kommunikációs technológiák (IKT)

a társadalmi integrációt, a demokrácia kiszélesítését, a gazdasági esélyegyenlőséget és az emberi jogok védelmét szolgálják.”

Az egyének és közösségek digitálisan közvetített kapcsolata új távlatokat nyit az államhatalom gyakorlása és az állampolgári részvétel terén.

A DÁP, mint Pegasus?

A DÁP kapcsán sokan attól tartanak, hogy a program hasonló fenyegetést jelenthet, mint a Pegasus kémszoftver. Bár technikailag lehetséges lenne egy ország teljes lakosságának megfigyelése, az ehhez szükséges infrastruktúra és költségek „egyszerűen nem tudnának titokban maradni a hazai viszonyok között”. Egy ilyen méretű megfigyelés napi szinten 9,5 petabájt adatot generálna, amely éves szinten több mint 3 exabájt tárolását igényelné. Ez elképesztő költségekkel járna, hiszen

egy modern adatközpont fogyasztása megfelel egy kisebb város energiaigényének”.

Technológiai és gazdasági korlátok

A szerverparkok fenntartása nemcsak pénzügyi, hanem technikai szempontból is fenntarthatatlan. „Az ilyen mértékű folyamatos megfigyelés nemcsak technikailag, hanem pénzügyileg is fenntarthatatlan lenne Magyarország számára.” Még a legfejlettebb országok is kizárólag célzott megfigyeléseket végeznek, hiszen az általános adatgyűjtés hatékonysága alacsony, költségei viszont extrém magasak.

