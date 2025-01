Ezt látni kell: csillogó szemekkel figyelték Thürmer Gyulát a fehérorosz választási műsorban (VIDEÓ)

Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnöke járt már a kínai állami televízióban nem is olyan régen, most pedig a fehérorosz állami televízió műsorában tűnt fel. A helyi választás apropóján érkezett az országba és ha már ott volt, akkor a tévében is megerősítette,

a Munkáspárt szimpatizál a fehérorosz törekvésekkel,

ő viszont mindezt kiterjesztette, mert kijelentette, Magyarországon óriási az érdeklődés Fehéroroszország iránt, mivel lélekben közel áll egymáshoz a két nép. Mint mondta, Magyarország és Fehéroroszország is a szuverenitás érdekében küzd, majd a Munkáspárt elnöke nagy tapsot kapott a stúdióban, mikor sok sikert kívánt ehhez a küzdelemhez.