Ez személyes bosszú Rogán Antallal szemben – reagált Szijjártó az amerikaiak legújabb húzására

Szijjártó Péter a közösségi oldalán tett közzé egy rövid bejegyzést, amelyben reagált a délután megjelent hírre, miszerint az Egyesült Államok szankciós listára tette Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető minisztert. A külügyminiszter véleménye szerint

ez a bukott amerikai adminisztráció által Magyarországra küldött, innen azonban sikertelenül és dicstelenül távozó nagykövet személyes bosszúja Rogán Antallal szemben.

„Milyen jó, hogy néhány nap múlva már olyan emberek fogják vezetni az Egyesült Államokat, akik barátként és nem ellenségként tekintenek hazánkra” – zárta Szijjártó Péter.

Az üggyel kapcsolatban Deák Dániel politológus a következőket tette közzé közösségi oldalán: „Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala frissítette a Különlegesen Kijelölt Állampolgárok és Blokkolt Személyek Listáját, amelyre ma Rogán Antalt is rátették. Ez a szankcionálási akció David Pressman és a Biden-féle leköszönő adminisztráció utolsó kicsinyes bosszúja Magyarország ellen. Ugyanakkor ennek semmilyen jelentősége nincsen, hiszen két hét múlva ilyenkor ők már sehol sem lesznek, Donald Trump lesz az Egyesült Államok elnöke, aki nem bünteti, hanem jutalmazza a békepárti és patrióta vezetésű országokat. Magyarország esetében is számos kétoldalú megállapodás várható, az ilyen szankciókat pedig eltörlik. Vicces, hogy pár napja Soros Gyögyöt pedig kitüntették, szerintem nem is kell ehhez többet hozzáfűznöm…”