Elemző: A Tisza Párt fővárosi képviselői teljesen alkalmatlanok arra, hogy képviseljék a fővárosi embereket

A Tisza Párt képviselői alkalmatlanok

A történtekről és az azt követő politikusi csörtéről Deák Dániel politológust, a XXI. Század Intézet vezető elemzőjét kérdeztük.

„Az látszódik a Tisza Párt tevékenységén – és így a fővárosi képviselőik munkáján is –, hogy teljesen alkalmatlanok erre a feladatra. Több esetben is megtörtént már, hogy még az ellenzéki képviselők is kinevették a Tisza Párt különféle javaslatait” – fogalmazott Deák Dániel, majd emlékeztetett arra az esetre, amikor pár hónapja a tiszások a Wikipédiáról szerzett téves információk alapján nyújtottak be egy beadványt.

Ez tényleg közröhejt váltott ki. De legutóbb is egy olyan javaslattal éltek, ami még Karácsony Gergely szerint is alapvető hibákkal volt tele”

– tette hozzá az elemző.