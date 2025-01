Bejelentette a kormány, mekkora emelésre számíthatnak a nyugdíjasok

Januártól 3,2 százalékkal emelkedtek meg a nyugdíjak. Azért ennyivel, mert az idei évre a kormány 3,2 százalékos inflációval számol. Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára szerint ez éves szinten 90 ezer forintos emelést jelent egy átlagnyugdíjnál.

A politikus szavai szerint februárban érkezik továbbá az emelt összegű 13. havi nyugdíj is.

„Tartjuk tehát a szavunkat, ahogy eddig is minden évben tartottuk. Nemcsak az inflációkövető emelést garantáljuk, hanem visszaadtuk a baloldal által elvett 13. havi nyugdíjat is” – fogalmazott a politikus, aki szerint most is vannak, akik a 13. havi nyugdíj eltörlését kérik.

Brüsszel a 13. havi nyugdíj eltörlését várja a kormánytól, ezt azonban nem fogjuk végrehajtani”

– tette hozzá.

„Úgy pláne nem, hogy a magyar emberek a most zárult nemzeti konzultációban is azt kérték a kormánytól, hogy védje meg a 13. havi nyugdíjat” – jegyezte meg a politikus, aki mindenkit megnyugtatott: marad a 13. havi nyugdíj.

A magyar nyugdíjasok fizetik Európa legalacsonyabb áram- és gázárát. Ezzel kívánok boldog új évet az időseknek! Kívánom, hogy legyen béke, egészség és sok öröm nyugdíjas éveikben! Vigyázzanak magukra!”

– zárta szavait Zsigó Róbert.

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi