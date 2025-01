„A beharangozó leírás alapján az RTL új napi sorozata, a Pokoli rokonok izgalmakkal teli történet ígért arról, hogyan küzdenek meg egy kisváros rivális családjai a pénzért, hatalomért és a szerelemért. Nos, ez nem jött be, ezt bátran kijelenthetjük.

A csatorna A mi kis falunk mintájára ismét a kigúnyolta, lenézte, nevetségessé tette a vidékieket. Azzal a kis csavarral, hogy most már a Pestre költözött és ott milliárdossá vált üzletember is gázos. Igaz, a sorozat megpróbálja karikírozni az újgazdag, nagyképű, felkapaszkodott, de attól még suttyónak maradó figurákat is, kevés sikerrel.

Az egész sorozat elképesztő gyenge, csapnivaló a forgatókönyv, nulla a karakterábrázolás. Árpa Attila és Dobó Kata egyaránt szenved a szerepében, nem is csoda, hiszen a szövegek, amiket a szájukba adtak, irtózatosan együgyűek.

A telenovella annyira vállalhatatlan, hogy még a baráti Telex is keményen lehúzta, mondván, hogy még a most újravetített Barátok közt is sokkal nívósabb volt nála.

Azonban arra volt esze a forgatókönyvírónak, hogy a baloldal vesszőparipáját megénekelje. A történetbeli Pantallós pénzéhes, gátlástalan és korrupt polgármestere ugyanis pont egy kínai akkumulátorgyárat készül felhúzatni a falu határába. Nahát, micsoda véletlen! Talán jobb lett volna a gusztustalan politikai utalások helyett a történet megírására fordítani az energiákat, akkor talán nem egy ilyen színvonaltalan, trash sorozat kerekedett volna ki a Pokoli rokonokból.

Ebből az igénytelen műsorból már csak egyvalaki hiányzik: Nagy Ervin. Ő tenné fel igazán az i-re a pontot, ő verné be az utolsó szeget a sorozat már félkész koporsójába.

De ami késik, nem múlik, várjuk ki a végét.”