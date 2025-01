Az agreszió-paradoxon

A fejsze hasznos lehet, ha szét akarunk verni valamit. Ha pedig már kipróbáltunk több fejszét, és mind kicsorbult, beletört abba, amit ütöttünk, akkor egy erősebbnek látszó fokos kifejezetten vonzó eszköz. Arra, amire használni akarjuk: szétütni valamit. Építkezni már bajos lenne vele. Magyar Péter zavarba ejtő frusztrációs agresszióját hívei is elismerik, ugyanakkor hasznosnak tekintik, hiszen őket egyetlen cél vezérli: lebontani az Orbán-rendszert bármi áron. Minthogy az ellenzéknek ez lassan másfél évtizede nem megy, az ellenzéki választók rendkívüli megelőlegezett bizalmat adományoztak új reménységüknek, aki elődeinél is hangosabban, ízléstelenebbül, keményebben és agresszívabban támad. Ezzel be is gyűjtötte mindazon szavazók jelentős részét, akik a rendszerbontásra régebben másban láttak erőt.