A feministák fura konferenciája, a gender-paradox – és az MCC „nem létező” női kutatói

Ezt a jelenséget Susan Pinker is vizsgálta egy 2008-as kötetében, amelyben olyan nőket mutat be, akik valamiben kiemelkedően tehetségesek, ám mégsem azon a területen helyezkedtek el (The Sexual Paradox: Extreme Men, Gifted Women and the Real Gender Gap, 2008).

Ami a kultúraközi helyzetet illeti: a lányok mindenhol jobbak olvasásban, a fiúk matematikában és természettudományban. Sőt, a feminista várakozásokkal ellentétben minél nagyobb a nemi egyenlőség egy országban, annál nagyobb a különbség a férfiak javára, már ami a természettudományt illeti.

Ezt nevezik gender-paradoxnak.

Gijsbert Stoet és David Geary szerint egyes fejlődő országokban a verbális téren és a természettudományok területén egyaránt tehetséges nőket a munkaerőpiaci lehetőségek és fizetések a természettudományos munkakörök felé terelik, ám a fejlett jóléti országokban a nők megtehetik, hogy a verbális területek felé orientálódjanak (The Gender-Equality Paradox in Science, Technology, Engineering, and Mathematics Education).