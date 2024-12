Visszaszámlálás indul! – hamarosan kezdetét veszi a második magyar nemzeti űrhajós utazása!

Cserényi Gyula a csapatról úgy nyilatkozott, hogy ha egyetlen rövid mondattal kellene jellemeznie a kapcsolatukat, úgy írná le: „elképesztő a csapat”. „A NASA-képzéseknél változó, hogy hányan dolgozunk együtt. Van, hogy egyedül, van, hogy párban, de olyan is van, hogy négyen, máskor pedig az egész csapat együtt van. Minden tagnak teljesen egyedi a képzési terve. Amellett, hogy minden kolléga hihetetlenül profi, karakterünkben is hasonlítunk egymásra. Nyilván vannak közöttünk különbségek, amelyek részben a származásunkból, a kultúránkból is erednek, de nagyon jól tudunk együtt dolgozni: bármilyen közös feladatot kaptunk eddig, azt elsőosztályúan el tudtuk végezni.

Igaz, az már az első héten elhangzott, hogy »lengyel, magyar – két jó barát”, ez pedig csak tovább fokozta a jó hangulatot«.

„A parancsnokunk, Peggy Whitson az amerikai űrhajósok mintapéldája. Két lábbal áll a földön, nagyon szimpatikus és nagyon befogadó. A célunk pedig közös: sikerre kell vinni a küldetést. Az eddigi kohézió pedig egyre csak jobb lesz, mert még több olyan képzés áll előttünk, amely közelebb fogja hozni egymáshoz a legénység tagjait” – folytatta Cserényi Gyula.