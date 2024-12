„Vége csak az évnek van, a melónak nincs!” – üzente Orbán Viktor az év végén

A miniszterelnök az év utolsó napjain sem áll meg. December 28-án, szombaton is a Karmelitában található irodájából jelentkezett be. A közösségi oldalán közzétett felvételen is jól látható, még tornyosul előtte egy-két papírkupac.

A fotóhoz kísérőszövegként azt írta:

Vége csak az évnek van, a melónak nincs!”

Vélhetően ezzel a mondattal a 2025-ben rá váró feladatokra is utalt.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Időközben kiderült, hogy a kormányfő egyeztetéseket is folytat. Többek között Kubatov Gábort, a Fidesz pártigazgatóját is fogadta, aki erről Facebook-oldalán is beszámolt. A közzétett bejegyzéshez a politikus azt írta:

Nincs megállás!

Kemény munkával fordulunk rá 2025-re.”

„2025-ben tovább építjük az országot”

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, december 23-a sem telt el munka nélkül. A kormányfő akkor Lázár Jánossal és Hernádi Zsolttal dolgozott együtt. Orbán Viktor egy nappal szenteste előtt az írta, „2025-ben tovább építjük az országot”.

***