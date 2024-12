Fotó: Képernyőfotó

„Tovább bonyolódik a „rejtélyes” szír relülőgép ügye, kínos és önmagának ellentmondó magyarázkodásba kezdett a legújabban már csak »Magyar Péter Hangjaként« emlegetett Magyar Hang nevű propagandalap, amely álhírt terjesztett. Most azt állítják ugyanis, hogy egyetlen egy ismeretlen feladótól kaptak üzenetet, amiben elküldték nekik a fényképet az állítólagosan Ferihegyen leszállt szír repülőgépről. Mint később kiderült, a fénykép nem most, hanem 2012-ben készült és nem Budapesten, hanem Ankarában. Nos, ez azért nagyon érdekes, mert az eredeti cikkben többesszámban fogalmaztak, tehát több forrásról beszéltek, szó szerint így fogalmaztak: »reptéri forrásokból«, illetve »forrásaink arra utaltak«.

Emellett a kínos magyarázkodásukban most azt is mondják, hogy ők sosem állították, hogy a bukott szír elnök érkezhetett Budapestre. Ismét szó szerinti idézet az eredeti cikkből: »Forrásaink arra utaltak, hogy a repülőn talán Bassár el-Aszad szír elnök és kísérete érkezhetett.«

Kedves balos propagandisták! Miért hazudtok továbbra is? Miért próbáljátok meg letagadni a valóságot? Kit fedeztek? Csak nem Magyar Pétert? Egyes hírek szerint ugyanis személyesen Magyar Péter robbanthatta ki az álhír-botrányt, amit ő is meglovagolt, még a napokban az ATV-ben is megismételt. Őt akarjátok most védeni az újabb hazugságokkal?

Hiába próbálkoztok és hiába töröltétek az eredeti cikket, az bizony le van mentve. Abból pedig világosan látszik, hogy a mostani magyarázkodásotok egyáltalán nem felel meg a valóságnak. Kommentbe be is teszem az eredeti cikket, illetve a videókivágásokat a kínos és valótlanságokat tartalmazó magyarázkodásaitokról. Ezekből világosan látszik, hogy megint nem mondtatok igazat! A nemzetbiztonsági vizsgálaton ez bizony kevés lesz...”

***