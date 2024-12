Kaptunk pénzt Amerikából, nem keveset, sorry – így áll a külföldi támogatásokkal a szír repülős fake news sztorit benéző Magyar Hang

„A minden elemében valótlan információkat tartalmazó cikk olyan fényképet használt, amely egy 2012-es ankarai járat kiszolgálását mutatta be. A valótlan állításokat tartalmazó cikk ezen kívül azt is állította, hogy szombat este a Szíriából menekülő elnök Magyarországra érkezett. Ez az információ is súlyos hazugság volt.

A magyar sajtóban illetve a Magyar Péter által is közölt álhír - mely a mai napig kint van a Tisza Párt elnökének oldalán - azonban alkalmas Magyarország biztonságát veszélyeztetni”

– közölték. Mint lapunkkal tudatták, a nemzetközi sajtó figyelmét is felkeltő álhírek mögötti háttér feltárása a magyar elhárító szervek feladata, az ilyen súlyos dezinformáció ugyanis nemzetbiztonsági kockázattal járhat, növelheti a terrorveszélyt hazánkban.

„Az illetékes szervek minden lépést megtesznek annak érdekében, hogy az ilyen álhíreket megelőzzék és az ebből eredő kockázatokat mérsékeljék. Ez a tegnapi esetben is így történt” – tették hozzá, majd lapunkkal tudatták: az Alkotmányvédelmi Hivatal azonnali hatállyal nemzetbiztonsági vizsgálatot indított, hogy kiderüljön, a hír gyártása és napirenden tartása kinek állt az érdekében. Ennek eredményéről az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságát tájékoztatni fogják.

Nyitókép: Monitor-fotó