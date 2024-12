Így alakult a Magyar Hang és Magyar Péter kapcsolata egyre szorosabbá

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

Részletesen, pontról pontra mutatta be a David Pressman-féle nagykövetség által is pénzelt Magyar Hang és Magyar Péter gyümölcsöző kapcsolatát a Magyar Nemzet, emlékeztetve, hogy az ellenzéki lap december 8-án a szír repülőgép landolása kapcsán közölt álhírét Magyar Péter azonnal átvette, megosztva saját Facebook-oldalán. Ahogy a Mandiner először számolt be róla, az ügyben nemzetbiztonsági vizsgálat indult, a Magyar Hang elismerte a súlyos tévedést, majd elnézést kért.