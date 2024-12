Nemzetbiztonsági vizsgálat indul Magyar Péter és a Magyar Hang hazugságai után

Az üggyel kapcsolatban kérdéseket küldtünk a Kormányzati Tájékoztatási Központnak, amely a Mandinernek elárulta, hogy vasárnap reggel hamis hír jelent meg arról, hogy egy szír repülőgép a budapesti repülőtéren szállt le.

„A minden elemében valótlan információkat tartalmazó cikk olyan fényképet használt, amely egy 2012-es ankarai járat kiszolgálását mutatta be. A valótlan állításokat tartalmazó cikk ezen kívül azt is állította, hogy szombat este a Szíriából menekülő elnök Magyarországra érkezett. Ez az információ is súlyos hazugság volt.

A magyar sajtóban illetve a Magyar Péter által is közölt álhír - mely a mai napig kint van a Tisza Párt elnökének oldalán - azonban alkalmas Magyarország biztonságát veszélyeztetni”

– közölték.