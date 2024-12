Téli mesevilágok, ahol egy időre bárkiből ismét gyermek lehet (VIDEÓ)

A biatorbágyi férfi megjegyezte, hogy nem ritkán még Szegedről és Pécsről is érkeznek hozzájuk „bámészkodók”, akik között jócskán akadnak felnőttek is, hiszen az idősebb korosztály tagjainak is nagy élmény elmerülni ebben a csodavilágban, ahol egy kicsit újra gyereknek érezhetik magukat.

A helyi tévé kommentár nélküli összeállítását alább tekintheti meg:

Viharsarki fények

Évek óta egyfajta „zarándokhely” az adventi időszakban Kabai Sándor otthona is a Békés vármegyei Csorváson, a Munkácsy utcában. A helyi karácsonyházat nehéz eltéveszteni, hiszen a mintegy 50 ezer LED-izzó fénye már messziről látszik.

A látogatókat integető hóemberek, mikulások és jegesmedvék invitálják be az udvarra, melyen jóformán „egy tenyérnyi hely sincs szabadon”: mindenhol villódzó fényfüzérek futnak, még a fák ágait is sűrűn beszövik a hagyományos fehér- és melegfényű díszek mellett a kékben, rózsaszínben és pirosban játszó izzók.

A családommal egy szegedi kiruccanásunkat követően álltunk meg egy rövid időre a Békéscsabától nem messze található kisvárosban, ahol Kabai Sándor és felesége kedvesen vezette körbe a nézelődőket az udvarában. Kérdésünkre a házigazda elárulta, hogy már október 20-a után munkához szokott látni, és mire beköszönt az advent addigra minden dísz a helyére kerül. Minden évben igyekszik valamit változtatni, mindig vásárol egy-egy apróságot.

Az iránti érdeklődésünkre, hogy mennyire rúg általában ebben az időszakban a villanyszámlájuk, elárulta, hogy

mivel a dekoráció zöme LED-izzó, így nem kell horribilis összeget fizetniük.

A 70-es éveiben járó férfi megjegyezte, hogy amíg egy időre a fia, Róbert visszatért Floridából, – ahol mintegy 20 évig élt –, addig az ő házának is a csodájára jártak. Hozzátette, hogy a gyermekéjék a József Attila utcán található ingatlannál hagytak minden izzót és díszt, de sajnos az új tulajdonos nem él ezekkel. Így jelenleg már csak egyedül él a településen ilyen nagyban ennek a „hobbinak”, melyre azóta van jobban ideje, hogy kicsit háttérbe szorult nála a gazdálkodás.