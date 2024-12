Találkozna a finn Mikulással? Most megteheti!

Nyitókép illusztráció. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

A Mikulásgyár meghívására idén is ellátogatott Magyarországra Joulupukki. A finn Mikulás november végén érkezett hazánkba, és

13 napon át járja az országot, hogy személyesen találkozzon a magyar gyermekekkel, és átadja nekik az ajándékokat.

A gotravel.hu programajánlójából az is kiderül, hogy a találkozás során lehet fényképet készíteni és beszélgetni is az igazi finn Mikulással, illetve még a kívánságlistát is átadhatják neki a legkisebbek.

Legutóbb advent első vasárnapján, Kőbányán, az Óhegy parkban várták a fehérszakállút, legközelebb pedig december 4-én, szerdán Erzsébetvárosban, a Klauzál téren lehet majd vele találkozni 16 óra 30 perctől.

A kőbányai látogatásról a kerület polgármestere, Kovács Róbert Antal is beszámolt közösségi oldalán:

Joulupukki december 5-én Bábolnán, december 6-án Budapesten egy meglepetéshelyszínen, december 7-én Gyálon, míg advent második vasárnapján pedig a Békés vármegyei Gyulán örvendezteti majd meg a kicsiket és a nagyokat.

