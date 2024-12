Nyitókép: Hont András Facebook-oldala

„Kulturális életünk bizonyára a fölkavaró és inspiráló, letaglózó és lélekemelő produktumok sorát vonultatja föl – csak én nem találkozom velük. Amivel viszont sok millió magyarhoz hasonlóan minden órában és minden helyen találkozom, az a szüntelen orbánozás. Ennyit az izgalmas és tabudöntögető vitákról.

Természetesen egy alkotónak, elemzőnek, vátesznek és tudósítónak is lehet – sőt, legyen is – világnézete, még politikai rokonszenve is, továbbá az sem mellékes, hogy milyen rendszerben élünk, meg hogy ki a miniszterelnök. Ám, hogy minden diskurzus végül arra szűkül le, hogy menjen vagy maradjon, és hogy amíg ez el nem dől, addig tegyünk félre mindent, és hogy majd utána megbeszéljük, és hogy te tulajdonképpen melyiket is akarod, és hogyha nincs jobb ötleted a menésre/maradásra, akkor legalább ne akadályozd azzal, hogy másról fecsegsz, szóval ez a lebutított és végtelenített mantra mindent elpusztít.

Megöli a kíváncsiságot, amely mégiscsak alapja volna a tudománynak és a művészetnek is. Elfojtja az eredetiséget, hiszen igazodást vár el, annak demonstrálását, hogy hová tartozol. Lerontja a teljesítményeket, mert nincsenek kihívások, csak az eleve meglévő közönség előtti tetszelgés. Fölszámolja a morális tartást, az elvszerűséget, mivel visszatérően fölmenti sajátjait mindaz alól, amit a másiknál elfogadhatatlannak tart. Legfrissebb példa: érthető, ha Nyugaton sokak számára megkönnyebbülést okozott, hogy Romániában nem engedik az oroszokat hozzáférni egy amerikai rakétaelhárító-támaszponthoz meg az épülő NATO-bázishoz, de azért az esetben rejlő visszásságot legalább érzékelni kéne. A román alkotmánybíróság mégiscsak egy demokratikus választás eredményét semmisítette meg, arra való hivatkozással, hogy befolyásolták a kampányt, mely tevékenység per definitionem arra szolgál, hogy befolyásolja a választást. Így azért nehéz lesz bármit is számonkérni, teszem azt, Erdoganon. Azonban a nagyon demokratáknál az ítélet fönnakadást sem okozott, sőt, akad olyan magyar orgánum, amelyik még propagálja is a román szolgálatok álláspontját. Agyrém.