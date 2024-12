Stumpf és Kéri barátok, de nagyon másként látják Magyarországot és a világot

Nyitókép: Képernyőfotó/YouTube

A 68-as generáció – amelynek egyik tagja volt Kéri László és több más egyetemi oktató – ellen is lázadtak a későbbi Fidesz-alapítók a 80-as évek elején, mondván, hogy túl sok kompromisszumot kötöttek – állította Stumpf István. Kéri azonban nagyon nehezen élte meg, hogy őt az elsőéves egyetemisták, Orbán Viktorék azért támadták, mert a szocialista rendszer részének tartották.

Erről és azokról a legendás szakkollégiumi, szamizdatos időkről, az akkori fiatal értelmiségiek útkereséséről, a rendszerváltozás előtti forradalmi mozgolódásokról, Bibó István szerepéről, Orbán Viktor, Szájer József, valamint Kövér László politikai tehetségéről is beszélgetett a Köztér Közbeszéd című műsorában Kéri László politológus, szociológus, s – ahogy ő fogalmazott, leginkább nyugdíjas –, valamint Stumpf István egykori kancelláriaminiszter és alkotmánybíró.

Az is kiderült, hogy a két ismert ember – akik évtizedeket dolgoztak egy helyen, gyakran egy irodában – barátságát nem roppantotta meg, hogy

az idők folyamán, főleg 2010 után, egyre inkább kiütközött, hogy sok kérdésben mást gondolnak a világról és Magyarországról,

s már máshogy szavaztak 1990-ben is, az első szabad választáson: Stumpf az MDF-re és az MSZP-re, Kéri pedig a gyerekei unszolására a Fideszre és még valakire (miután egyéni jelöltre és listán pártra is lehetett voksolni) húzta be az ikszet.

Kéri abban biztos volt, hogy 2010-es parlamenti választáson a baloldal teljesen összeomlik, hiszen előtte egy évvel Gyurcsány Ferenc lemondott a kormányfői, egy héttel később az MSZP-elnöki posztról. Így nem lepte meg, hogy a Fidesz hatalmas győzelmet aratott. Elismerte, hogy Orbánék megkerülhetetlenek, azonban egyfelől nem örült a teljhatalmuknak, a kontroll hiányának, másfelől viszont igen, mert végre egyszer nagy felhatalmazást kapott valaki a kormányzásra, és hogy be tudja fejezni a rendszerváltást.

Az első pofon akkor érte, amikor elolvasta a nemzeti együttműködési nyilatkozatot, és később kiderült, az egyébként jó kormányprogramot nem hajtották végre.

Stumpf István erről azt mondta, a Fidesz-győzelemben ő is biztos volt, de a kétharmadban nem. De őt megnyugvással töltötte el, hogy abszolút felhatalmazást kapott a Fidesz, mert 1998 és 2002 között megtapasztalta, hogy milyen nehéz a koalíciós kormányzás. Szerinte az is helyes döntés volt, hogy Orbán Viktor belevágott a nagy strukturális átalakításokba, reformokba.