Összeszedték: itt vannak Magyar Péter pártjának kétes ügyei

Pénzhamisítás, fejszével fenyegetés, pénzmosás, sokmilliárdos piramisjáték, sikkasztás – többek között ezek azok a bűncselekmények, amelyek felvetődtek Magyar Péterhez és a Tisza Párthoz kötődő emberekkel kapcsolatban – foglalta össze a legemlékezetesebb eseteket a Magyar Nemzet.

Magyar Péter munkatársát, szolnoki koordinátorát és annak három bűntársát fogták el és tartóztatták le októberben, mivel az ügyészség közlése szerint csempészcigarettával kereskedtek. Az adóhatósági akció során kiderült, pénzmosással is gyanúsítják az érintetteket.

A lap felidéz egy másik esetet, amikor Magyar Péter egyik embere, aki a Tisza Párt megalakulása óta szervezett erőszakos akciókat, fejszével akart kimenni a közmédia elleni őszi tüntetésre, de a rendőrség közbeavatkozott.

Egy másik Magyar Péteri-közeli emberről, a Tisza Párt Békés vármegyei koordinátoráról pedig az derült ki, hogy korábban pénzhamisítással vádolták meg, sőt nem jogerősen nyolc hónap, fogházban letöltendő szabadságvesztést kapott. Arról az S. Róbertről van szó, aki Gyulán szervezkedett Magyar Péter országjáró fellépése és az ahhoz kapcsolódó tüntetés körül, de ő szervezte meg a Tisza Párt Békés vármegyei és gyulai Facebook-csoportját is. A férfi végül lemondott tisztségéről.

Szabó Lórándot, Dombóvár korábbi gyurcsányista polgármesterét évekkel ezelőtt a bíróság hivatali visszaélés miatt marasztalta el, miután egy önkormányzati képviselőnek tanácsnoki állást és pénzt ajánlott azért, hogy álljon el egy ellene indított rágalmazási pertől. Emellett Szabót 2012-ben felbujtóként elkövetett sikkasztás miatt is elítélték: jogerősen két év, három év felfüggesztett börtönbüntetést rótt ki rá a Kúria.

Elhatárolódásnak viszont nyoma sem volt Magyar Péter korábbi anyósjelöltjével kapcsolatban, aki évekkel ezelőtt tagja volt egy országos piramisjáték-hálózatnak. S. Máriát a Metropol Magyar Péter bizalmasaként emlegette. A történet szálai egészen a 2010-es évekig és egy, a celebvilágban is jól ismert nagykátai ikerpárig nyúlnak vissza. F. Attila és testvére, illetve az általuk létrehozott, S. Máriát is a soraikban tudó banda megszámlálhatatlan embert vert át, köztük ismert embereket és alvilági figurákat is. A Magyar Nemzet információi szerint a bűnbanda sértettje volt egy Magyarhoz köthető másik személy, mégpedig a Tisza Párt alapítója, Deák Boldizsár.

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád