Orbán Viktor: Megerősödve kerülünk ki a háború árnyékából!

Az ígéret szép szó, ha betartják, úgy jó, elkészül az M53-as elkerülő út – mondta Orbán Viktor a soltvadkerti kerülőút átadóján. A Magyar Nemzet tudósítása szerint a miniszterelnök emlékeztetett, hogy tavasszal még nagy nyomás alá helyezték Magyarországot a békepárti álláspontja miatt, „azonban minden mérkőzés addig tart, amíg meg nem nyertük.”

Az európai uniós választásokat megnyertük, megalapítottuk a Patrióták képviselőcsoportot, Trump nyert Amerikában.

Orbán hozzátette: Advent idejét éljük, nyomós okunk van a hálára.

A miniszterelnök elmondta, erős vidék nélkül nincsen erős Magyarország. Közölte, hogy a vármegyékben többen dolgoznak, mint valaha, továbbá nőtt az átlagbér is.

Orbán Viktor az is bejelentette, hogy egy új gazdasági övezetet hoz létre a kormány a déli régiókban. Komoly beruházások zajlanak Szegeden, Kecskeméten, elkészül az elkerülő út Baján is, és Pécs is „felkészül.”