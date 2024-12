Olyan meccs zajlik, amelyet csak 2026 tavaszán fújnak le – elemzői vitainterjú Mráz Ágoston Sámuellel és Závecz Tiborral

Mráz Ágoston Sámuel

Politikai elemző, a politikatudományok doktora. 2006 óta oktat politikatudományi tárgyakat az ELTE-n, kutatási területe az európai, különösen a német belpolitika, valamint a választási rendszerek hatásvizsgálata. A Nézőpont Intézet alapítója, a Nézőpont Csoport vezetője. *** Závecz Tibor

Közvélemény-kutató, a Závecz Research ügyvezetője. Kezdetben a Tömegkommunikációs Kutatóközpontban kérdőíves felmérésekkel foglalkozott, 2001-től a Szonda Ipsos, majd az Ipsos véleménykutatási igazgatója volt. 2015 végén megalapította a ZRI Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Kft.-t.

Választások, botrányok, lemondások, új szereplők megjelenése – meglehetősen erős évet zárunk a magyar politikában. Hogyan értékelnék röviden az esztendőt?

Mráz Ágoston Sámuel: A sárkány éve a kínai horoszkóp szerint nagy változásokat hoz. Az idei évre így is fogunk emlékezni: a lemondó köztársasági elnökre, a Fidesz világából kilépő dezertőrre, aki tíz hónap alatt 35 százalékos támogatottságot ért el, Donald Trump visszatérésére és egy új európai politikai formáció, a Patrióták Európáért megalakulására. Ezek mind olyan változások, amelyekre egy évvel ezelőtt aligha gondoltunk volna.

Závecz Tibor: Az államfő mellett említsük meg Varga Judit távozását a politika élvonalából egy olyan ügy következményeként, amely mélyen érintette a Fidesz identitását. A gyermekvédelem a kormánypárt kiemelt témája, és ez a topik sérült a kegyelmi botránnyal. A Fidesz-szavazóknak problémát okozott, hogyan oldják fel magukban ezt a konfliktusos helyzetet. A dezertőrről szólva: új politikai szereplő régen bukkant fel ilyen hirtelen, ilyen elánnal a magyar közéletben. A választási eredmény egyértelmű volt, de az azóta született közvélemény-kutatások egybecsengenek: tovább erősödött a Tisza Párt. A Patrióták valóban a harmadik legerősebb európai politikai formáció, és ebben Orbán Viktornak is volt szerepe. Bár jegyezzük meg, hogy Magyar Péterék a legnagyobb támogatottságú pártközösség tagjai. Az önkormányzati választáson az ellenzék meg tudta őrizni pozícióit, elsősorban a fővárosban. De régóta nem szembesültünk olyan típusú zavarodottsággal vagy konfliktuspotenciállal, mint amilyen most elsősorban Budapesten kitapintható.