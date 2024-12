Itt az igazság pillanata: Jézus szkíta-magyar táltos volt, Emese pedig a tantrikus párja – csak sajnos az egyház ezt elcseszte

Zárójelben: A gonosz egyház – melynek állandóan sulykolt képe lassan már egy antiszemita gúnyrajz szintjére kerül – az állítólag agyonhallgatott apokrif iratokat egyáltalán nem titkolja el, nem is tehetné, én magam hittanórán tanultam is róluk, fel is olvastunk belőlük. Hasznos volt, mert hamar rájöttünk, vagy az apokrif iratok Istenében hiszünk vagy a „hivatalosban”. A kettőben egyszerre nem lehet.