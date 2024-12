Fontos bejelentés – új korszak kezdődik a személyszállításban (VIDEÓ)

A miniszter arra is felhívta a figyelmet, hogy a végrehajtási rendeletben konkrétabb szabályokat is meghatároznak majd. Arról is beszélt, hogy 2000 településen nem kell beavatkozni, mert ennél sokkal többet biztosítanak,

34 járásban beavatkoznak, 45 járásban kismértékű beavatkozás fog történni, 11 járásban pedig teljes átalakításra van szükség.

A felszólalásból az is kiderült, hogy Budapest és Debrecen kiemelésre kerül a járási központok és megyeszékhelyekhez képest.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg: