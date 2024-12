Épp az EU akar beavatkozni az egyetemi autonómiába – rektor a Mandinernek

„Hiszem és vallom azt, hogy az igazságnak felszínre kell tudni kerülni.” A rektor szerint ez egy „abszolút egyetemes érdeket sértő kérdés” – fogalmazott a rektor. Arra is kitért, hogy „az egyetemnek alapból oktatási kötelezettsége van”, és a jelenlegi helyzettel úgy keverik bele őket a kellemetlen szituációba, hogy a „200 ezer hallgató biztos, hogy nem egy politikai oldalt képvisel.” Éppen ezért „minimum az erkölcsi jóvátételt is kérjük visszaállítani.”

Minden indok fals indok, amit egyébként felsoroltak.”

A rektor felidézte: alapvetően korábban a békesség kedvéért olyanokba is belementek, amikbe jogszabály szerint nem lenne kötelességük. Emiatt nem is hisz abban, hogy a per kedvezőtlen eredménnyel zárul. Már csak azért sem, mert „ebben a kérdéskörben, ha és amennyiben az EU demokratikus elvek alapján működik, akkor alapvetően ezt biztosítania kell, hogy demokratikus szabálykövetés alapján vigyük végig. Következtetésképpen akkor meg kell nyerjük.” Aláhúzta: „ha pedig nem nyerjük meg a pert, akkor a demokrácia alapvető szabálya sérül”.