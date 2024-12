Elszólták magukat Magyar Péterék a migráció kapcsán – közölték, hogy „fogadjunk be mindenkit”

Orbán Viktor: Csak az a migráns nem marad itt, akit nem engedünk be

A Tisza Párttal ellentétben a magyar kormány álláspontja 2015 óta változtlanul az, hogy „amíg nem tudunk egyetérteni abban, hogy aki be akar jönni az Unió területére, annak meg kell állnia az unió határainál, a bejutási kérést be kell adnia, és amíg azt nem bírálták el pozitívan, addig nem léphet be az unió területére.

Ha ezt nem tudjuk elérni, sose fogjuk tudni megállítani a migrációt. Ez az egyetlen lehetőség. Magyarországot ma éppen azért büntetik, mert ezt teszi”.

A miniszterelnök 2024. októberében is kiemelte: 2015-óta ugyanaz az álláspontja a migrációval kapcsolatban, azt egyetlen módon lehet fenntartani: külső hotspottal.

„Ha egyszer valaki bejutott az Unió területére, és már bent van, és jogok illetik meg” – tette hozzá. Orbán Viktor szerint hiába nem kap engedélyt a migráns a maradásra, soha nem fog kimenni az Európai Unió területéről. A miniszterelnök nem ismer olyan kormányt, amelyik erőszakkal összegyűjtené az ilyen embereket és kiszállítaná őket az unión kívülre. Erről részletesebben ide kattintva olvashat.