Drogkutató: a biofű valójában szintetikus, orvosi használatra vannak jobb szerek is a THC-nál

Elhangzott az is: 2018-ban Kanadában legalizálták állami kontroll mellett a kannabisz előállítását és forgalmazását, ehhez engedély kell. Nemrég megvizsgálták 12 cég termékeit, kiderült, hogy a termékeik összetétele széles határok között ingadozik. Voltak orvosi marihuánának nevezett készítmények 1 százalék alatti THC-tartalommal, ahogy 20 százalékos THC-tartalmú készítmények is voltak. Ugyanez áll a kannabidiolra. Rekreációs és orvosi készítmények is széles határok közt mozogtak, nem volt köztük különbség az átlagokat tekintve.

Mint mondták: az összetétel, bevitel módja és a mennyiség is az egyénre van bízva számos orvosi készítmény esetében, azaz nincs különbség a rekreációs használathoz képest.

A biofűvel kapcsolatban rámutattak: ez egy becsapós kifejezés. Azért nevezik fűnek, mert azokat a szintetikus anyagokat, amelyeket vegyi laboratóriumban állítanak össze, és THC-molekula-klónok vannak benne, növényi anyagra csepegtetik. Nagyon hatékony anyagok, a THC hatékonyságának több százszorosa a jellemző rájuk, pici mennyiségtől el lehet bódulni.

A biofű tehát valójában szintetikus kannabioid, amit valamilyen növényre csepegtetnek.

Az európai droghatóságok szerint ezeket Kínában és a Távol-Keleten állítják elő, Belgiumon és Hollandián keresztül érkeznek az EU-ba, és onnan osztják el.

Itthon ha megjelenik egy új anyag, fél év, mire „tiltólistára” kerül, s addig a terjesztők eladják a piacon lévő mennyiséget. Idő közben jön az újabb anyag. 10 év alatt 18 új szintetikus kannabioid jelent meg és tűnt el hazánkban. A forgalmazást rendőrségi lefoglalási adatokból ítélték meg, ami világszerte alkalmazott eljárás.

Rámutattak: a magyar adatok nincsenek szinkronban az európaiakkal, amiből arra lehet következtetni, hogy a forgalmazók az adott ország szabályozásaihoz igazítják a terjesztést. Ugyanis a törvénykezés sincs szinkronban.