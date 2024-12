Nyitókép: PATRICK HERTZOG / AFP

„A ner sajtóban már megint olvasni, hogy nyugaton nincs karácsony igazán, és majdhogynem be van tiltva a kereszténység. Aztán ugyanott, hogy mekkora fantasztikus mise is volt a Notre Dame-ban. Meg máshol is.

Ez pont ugyanaz, mint hogy woke-gender-pc diktatúra van, cancel culture és a nyugatnak annyi, de mellette hírek és vélemények garmadája arról, hogy jön Trump, meg élre törtek a patrióták mindenhol.

Erre normális esetben azt mondaná az ember, hogy döntsétek már el, hogy woke diktatúra van, vagy patrióta menetelés a győzelembe, de azt hiszem, maga a jobboldali tudat pont ezt a kettős elmét jelenti.

(Egyébként egy halom nyugati éjjeli misére kattintottam, köztük németországi tridenti misére is.)”