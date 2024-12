„Immáron sokadszor bizonyosodott be minden normális ember számára, hogy ez a nem is tudom micsoda egészen biztosan nem normális. Ahogy áll ott, szemben az államtitkárral és Menczer Tamással, remegő szájszéllel, ott áll, ocsmánysága takonymosta fokán (bocs, Arany úr!), és lökdösődni kezd, ebben az egy pillanatban minden benne van, amit erről a nem is tudom micsodáról tudni kell.

Odamegy a gyerekotthonokhoz, miután azzal fenyegette meg a saját gyerekeit, hogy egy ilyen otthonba fognak kerülni. Fényképeket posztol egy gyerekotthonban tapasztalható »rettenetes állapotokról«, miközben abban a gyerekotthonban éppen felújítási munkák folynak.