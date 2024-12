Ami Magyar Péter személyiségéről kiderült, az túlnyomórészt taszítóan hat egy egészséges pszichéjű közegben

Mivel a Tisza azóta is egyszemélyes párt, így sikere kizárólag Magyar Péter sikere, aki viszont nem a pozitív tulajdonságok tárháza. Vajon emögött lehet-e az, hogy az emberek többsége nem is akar pozitív mintákat, mert nagyrészt ő maga sem felel meg azoknak, s míg régen azért hibáink dacára is törekedtünk a tökéletességre, mára inkább magunkénak érezzük a hozzánk hasonlóan (vagy még nálunk is hitványabban) teljesítőket?

Ami a személyiségéről kiderült, az túlnyomórészt taszítóan hat egy egészséges pszichéjű közegben,

tehát népszerűsége kizárólag az Orbán-fóbiának köszönhető. Akik a gyűlöletre, a negatív érzelmekre, a rombolásra építenek, azok meglehetősen sérült pszichéjűek, ez tehát visszaigazolhatja Magyar erősödésének okát. Kérdés, hogy a választani tudó aktív magyar népességben többségben vannak-e a lelkileg sérültek. Ha igen, akkor megette a fene ezt az országot és népet, és jobb lesz, ha mindannyian óvóhelyre vonulunk.

Az elmebetegek uralma ugyanis mindenkire veszélyes – egyébként magukra az elmebetegekre is.

Minden tisztelet (és szabadság) mellett elég nehéz kimagyarázni, miért bíznák rá tömegesen az ország sorsát egy nárcisztikus, saját híveitől undorodó, alkalmazottait-kollégáit megalázó, magánéletében és szórakozási szokásaiban egy éretlen kamaszt idéző, hencegéseiben egy negatív IQ-teszttel bíró bájgúnárt, agressziójában pedig egy külvárosi vagányt másoló alakra, aki, ha kell,

beáll tököt vakargatni a miniszterelnök mögé az Európai Parlamentben,

hadd lássa ország-világ a gatyáját. Legutóbb szintet lépve már az iszlamista terroristákat segítendő célkeresztet rajzolt az országunkra, amit ugyan – félreértések elkerülésére – nem róla neveztek el, még ha most ki is derült, hogy Magyar Péter és a Magyar Hang testvérek…

Vagy kamu az egész, nincsenek is mögötte tömegek, hiszen nem mernek elindulni az időköziken;

s bár megyei listákat sem tudtak állítani júniusban, azért a fővárosi és az EP-siker mégiscsak azt jelezte, hogy van bázisa. Hol az igazság?