A köztársasági elnök székébe ülne Magyar Péter, és láss csodát: a Dunába lökött baloldali sajtó tapsikol!

Ahogy Magyar Péter tette a baloldali újságírókkal.

Ennek ellenére a Telex, a 444.hu és a Népszava is mosolyogva állnak sorba a pofonért. Magyar Péter ugyanis nem kisebb botorságot talált ki, mint hogy idén szilveszterkor a köztársasági elnök helyett ő akar szólni a magyarokhoz, éppen ezért engedjék be a köztévébe – ha nem, akkor nincs demokrácia, nincs sajtószabadság! De egyébként is „vége van”, mert bukni fog… meg majd szól Brüsszelben néhány szót a magyarokról, és akkor lesz itt nemulass!

Erre jön az összes baloldal progandagyár és szó szerint, azaz TÉNYKÉNT megírja, hogy „Sulyok Tamás HELYETT Magyar Péter mond beszédet újévkor a Himnusz után”. Meg. hogy Magyar Péter minden magyarhoz szól.

Komolyan merül fel a kérdés – ezek normálisak?