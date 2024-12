2024 – grafikonon az év, amikor a Mandiner utolérte és megverte a HVG-t és a 444-et

A 2024-es évben is olvasottsági rekordokat döntött a Mandiner.

A Google Analytics adatai alapján 2024. január 1-től e cikkünk 2024. december 31-i írásáig bezárólag olvasóink 306 millió oldalmegtekintéssel (egész pontosan 306 350 163) tisztelték meg a Mandiner.hu online felületét.

Ez közel 34 millióval több megtekintett oldalt jelent az előző évhez képest.

Mit jelent ez a Mandiner versenytársaihoz mérten?

Idén a Mandiner nemcsak bebiztosította magát a top 10 közéleti fókuszú hírportál között, hanem a balliberális média tisztán politikai fókuszú zászlóshajóinak, így a 444.hu, valamint a HVG.hu portáloknak is érdemi versenytársává vált.

Olvasóinknak büszkén jelenthetjük, hogy

a 2024. júniusi európai parlamenti választási kampány utolsó hónapjaiban napi egyedi látogatói számban beértük, majd az év utolsó hónapjára meg is előztük a 444.hu és a HVG.hu portálokat.

A Digitális Közönségmérési Tanács adatai szerint a Mandinert az év utolsó négy hónapjában átlagosan napi 277 069 egyedi felhasználó látogatta, miközben a HVG.hu-t 268 794, a 444.hu-t pedig 245 431.

Így növekedett olvasóink száma az elmúlt években

Köszönjük minden olvasónknak a megtisztelő figyelmet!

Célunk továbbra is az, hogy minőségi hírportálként átfogó, gyors, pontos és tisztességes hírszolgáltatást nyújtsunk olvasóinknak; emellett közéleti fókusszal, de minden egyéb fontos témát is érintve riportokban, tudósításokban, interjúkban, elemzésekben kövessük és értelmezzük hazánk és a világ eseményeit; folytassuk a visszhangkamrák idején egyre fontosabb, széles körű szemlézéseinket is; valamint értékrendünket képviselve, de vitára és párbeszédre nyitottan vegyünk részt a minőségi hazai nyilvánosság alakításában.

Köszönjük olvasóinknak, hogy velünk tartottak – legyen így a 2025-ös évben is!

A Mandiner szerkesztősége