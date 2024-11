Védőoltást ajánlanak a vírus ellen: az elmúlt évek legkeményebb hetei jöhetnek Magyarországon

Nyitókép: 123rf.com

A betegség jellemzően rövid időtartama ellenére jelentős egészségügyi és gazdasági terhet is jelent az egyes országok számára – írja a Világgazdaság.

Az őszi hazai adatok alapján az érintettek negyede a gyerekek közül kerül ki, ennek oka elsősorban a még nem teljesen kifejlett immunrendszer és a szociális érintkezések magas száma.

A portál figyelmeztet: a 2024-es szezonban Magyarországon az influenzaszerű megbetegedések száma várhatóan tovább emelkedhet,

mivel az eddigi járványügyi adatok erősebb influenzaszezont vetítenek előre, mint az előző években.

A számok

Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) adatai szerint a 40. héten (szeptember 30. és október 6. között) 228 ezren fordultak orvoshoz akut légúti fertőzéssel, ebből 18 600-an influenzaszerű tünetekkel. Október 7–13. között pedig 20 400 fő fordult orvoshoz influenzaszerű, és 210 400 fő akut légúti fertőzés tüneteivel.

Mindkét adat erős növekedést mutat az elmúlt három év azonos időszakához képest.

A Világgazdaság aláhúzza: a betegek negyede 0–14 év közötti gyermek. „Gyermekkorban a megbetegedés leggyakoribb szövődménye a heveny középfülgyulladás, amely a korosztályukban felírt antibiotikum-kezelés mintegy 80 százalékáért felelős. Tanulmányok szerint szervezetük hosszabb ideig üríti a vírust: akár tíz napon túl is fertőzhetnek, a kisgyermekek pedig napokkal a tünetek megjelenése előtt is terjeszthetik a betegséget, kiemelt szerepet játszva annak továbbadásában” – magyarázza a lap.

Oltás és kézmosás

A portál hangsúlyozza:

az influenza megelőzésének egyik legfontosabb eszköze továbbra is a védőoltás.

Mint fogalmaznak: a 2024-es szezonban a WHO által ajánlott influenzaoltás a legfrissebb vírusmutációk ellen is védelmet nyújt, a 2–18 évesek számára pedig idén is elérhető a tű nélküli orrspray formájában beadható vakcina. A készítmény, amely a WHO és az Európai Unió által javasolt vírustörzseket tartalmazza, hasonló hatékonyságú, mint az injekció formájában adott vakcinák.

A védőoltás mellett fontos a gyermekek higiénés szokásainak fejlesztése.

A rendszeres kézmosás, a tüsszentési, köhögési etikett betartása és a közösségi kontaktus minimalizálása segíthet a vírus terjedésének csökkentésében.