Veled viszont szeretnék továbbra is egyetérteni. Mert értem és megértem, hogy mit keresel a Tiszában. Elég sok interjút hallottam tiszás demonstrálókkal arról: oda álltak, ahol felcsillan a változás esélye. Ady már megírta: »Rákóczi, akárki/ jöjjön valahára:/ Kígyóinknak, Esze komám,/ lépjünk a nyakára.« És most tényleg felcsillant az esély. Ott csillant fel, ahol most vagy. A nyilatkozatokból, felmérésekből az is kiderül: tudod, hogy Magyar Péter jobboldali ember. Azt is tudod, honnan jött.

De Te az önbevallásokat firtató kutatások szerint továbbra is baloldalinak vallod magad. A Népszavában olvashattunk a Policy Solutions kutatásairól: a pártszavazók közül a felmérés szerint a ti táborotok.a Tisza szavazói a legtöbb fontos kérdésben ugyanúgy vélekednek, mint a vállaltan baloldali vagy liberális Európa-párti erők. A fideszesekhez képest kétszer annyian vannak közöttük, akiknek a demokrácia és a jogállam a legfontosabb az európai értékek közül. Másfélszer annyian, akik az emberi jogok védelméről mondják ezt. A Tisza-pártiak 86 százaléka szerint teljesíteni kellene a mi érdekeinket is szolgáló uniós feltételeket. (A hármas EP-listát állító baloldaliak 81 százaléka véli így.) A pártok közül a ti táborotok védi a legharcosabban Ukrajna ügyét, a putyinizmus ellenében. Sokkal inkább, mint olykor vezéretek taktikája sugallja. Ti tartjátok a legnagyobb arányban súlyos bajnak a korrupciót, a baloldali ellenzékhez hasonlóan vélekedtek a bérekről és az egészségügyről.