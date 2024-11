Magyarországon is csatatérré vált a női test, többségében férfi politikusok beszélnek arról, hogyan és hány gyereket kellene szülni, ők döntenek a fogamzásgátlás elérésének szabályairól és nehezítik meg az abortuszhoz férést. A női jogok felvállalása segíthetné a női szavazók megnyerését?

Magyarországon általában nehéz kifejezetten nőjogi agendával meggyőzni szavazókat, beleértve a női szavazókat is. Ezt lehet szeretni, lehet nem szeretni, de tudomásul kell venni, egyelőre ez van. Ez a közvetlenül a női dolgokról való beszéd elég hiteltelenül is hangzana, épp a már említett macsó vonal miatt. Nézőponttól függően, mindenki másképp értelmezi a Magyar Péterrel kapcsolatban megjelent információkat, vádakat: van, aki szerint ezek egy lejárató kampány részei, mások szerint viszont megvilágító erejű leleplezések, amelyek fölfedik az ő valódi személyiségét. Ezek fényében nem lenne túl hiteles, ha személyesen pont ő állna bele olyan konkrét, kimondottan nőjogi témákba, mint amiket említett, vagy pláne a bántalmazás, a nők elleni erőszak témájába. Szerintem a TISZA pártnál inkább az lehet az ígéretes vonal, hogy azt üzeni a fiataloknak: ha szeretnétek ebben az országban maradni, ha itt akartok családot alapítani, akkor ehhez változás kell. A jövőkép az, amivel a női választókat, akárcsak a férfiakat, be lehet húzni a támogatók közé. A hosszú távú gondolkodás, már csak a biológiai faktoroknál fogva is, fontos azoknak a fiatalabb nőknek, akik terveznek családot, és akár a családalapítási kor előtt vagy éppen abban vannak, vagy épp kisgyerekesek.

Ebből a szempontból jó vonal lehet az oktatás és az egészségügy intézményrendszerének megerősítését tematizálni; erre az irányra már rá is állt, és meglátjuk, hogy megmarad-e rajta. Óvoda-, iskola-, kórházfejlesztések: ezekre rezonálhatnak a női választók, még akkor is, ha az üzenet nincs kifejezetten nőjogi szempontból keretezve. Emellett kéne fölmutatni azt is, hogy amit elhatároz és megígér, azt be is tartja. Van a bizonytalan szavazóknál egy szempont, ami számít, ez pedig az adott politikus előélete, hitelessége. Egy másik, jellegzetes kritika Magyar Péterrel szemben, hogy mond ugyan valamit, de nem azt csinálja. Ez bizonytalanságban tarthat olyan szavazókat, akik szeretnének inkább biztosra menni. Ilyen volt például az EP-vel kapcsolatos korábbi elhatározása, az, hogy nem veszi fel a képviselői mandátumát, de megtette. Persze, lehet azt mondani, hogy az jó dolog, ha valaki képes a korábbi rossz döntéseivel szembenézni és azokon módosítani. De jót tenne neki, ha azt is megvillantaná, hogy ha mond valamit, akkor az úgy is lesz. Megmutatni, hogy lehet benne bízni, és nem a politikában megszokott üres ígérgetéseket ismételgeti. Úgy tűnik, mintha lenne valamiféle konszenzus arról, hogy azok a lejárató kampányok, amelyekkel a kormány-média hergel Magyar Péter ellen, nem értek célba, sőt épp ellenkezőleg, általuk a Fidesz vált nevetségessé. Nekem a pártnélküliek ilyen magas aránya nem ezt üzeni.