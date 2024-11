Helyi mindenszaristáink a Záveczcel akarják átírni a valóságot – Itt az igazság a magyarországi szegénységről!

Nyitókép: AI-illusztráció

Van, ami hit kérdése – és van, ami nem. Amikor egy szervezet tizenhatezer adat alapján, uniós normák szerint kiszámolja, hányan élnek szegénységben, és ezt az Eurostat is megerősíti, azt nehéz hitkérdésnek tekinteni. A mutató definícióját lehet vitatni, de ha azt mutatja, hogy Magyarországon X ember tartozik ebbe a körbe, akkor valószínűleg így is van. Ha mégis kifogásunk van a definícióval kapcsolatban, akkor Brüsszelben lehet kopogtatni – és gyakran kell is.

Ezzel szemben, ha megkérdezünk 1000 embert – reprezentativitás ide vagy oda –, kis mértékben bár, de más eredmények születhetnek. Kivéve akkor, ha az Egyensúly Intézet vagyunk. Akkor drasztikusan mellélövünk, ami különösen érthető, ha megnézzük az Egyensúly Intézet szegénységkutatásának apróbetűs részleteit. Kiderül például, hogy