Fodor Gábor: Valami nagy baj lehet Magyar Péter körül (Videó)

Ráadásul Magyar Péter a felvételek kiszivárgását megelőzően megpróbálta elejét venni a nem mindennapi hangfelvétel-harcnak és maga mutatta be azt a hangfelvételt, amelyen Vogel Evelin és Hanzel Henrik, a Tisza pénzügyeit intéző vállalkozó beszélget. Magyar úgy próbálta meg manipulálni a hangfelvételt, hogy úgy tűnjön, Vogel zsarolja és 30 millió forintot követel. Ráadásul a Tisza elnöke azt is bejelentette, hogy Rogán Antal miniszter állítólagos magán-titkosszolgálata mindent „betechnikázott” és Magyar mellett a teljes párttagság folyamatosan le van hallgatva. Erre hétfő délelőtt bizonyítékot is próbált felmutatni:

egy Kínából rendelhető, pár ezer forintos kémtollat.

Titkosszolgálati technika a Temuról rendelhető kémtoll? Magyar Péter hétfő délelőtti sajtótájékoztatóján többször elismételte, tudomása van róla, hogy „be van technikázva” az ő lakása, meg a Tisza Párt irodái és autói is. Majd bemutatott egy állítása szerint „internetkábel-csatornában” talált és kilenc napig működő, wifin működtethető „kémtollat”. Az eszközzel kapcsolatban ő is megjegyezte, hogy azért ilyet nem szoktak titkosszolgálatok használni, és hogy az „komolytalan”, de mégis hangsúlyosan szerepelt a sajtótájékoztatón a „kémtoll”. Érdekesség, hogy a Temu oldalán alig tízezer forint egy 64 gigabájtos diktafonos toll, a 34 gigabájtos pedig csak 4863 forint, legalábbis a Black Friday alkalmából, de a termék többféle kivitelben is kapható, amit „találkozókhoz, interjúkhoz, órákhoz, koncertekhez, hangvezérelt rögzítő előadásokhoz” ajánlanak.

Vogel Evelin előre szólt, Magyar nem az, akinek sokan hiszik

Másnap nyilvánosságra került a teljes beszélgetés, amelyből kiderült, Vogel Evelin fontos szerepet töltött be a Tisza Párt megalakulásában és jelenlegi működésében. A volt barátnő emellett alátámasztotta Varga Judit Magyar Péterről tett vallomását és a beszélgetés több pontján is lerántotta a leplet volt párja nárcisztikus, bántalmazó viselkedéséről és a másokat lekezelő stílusáról.

a Tisza elnöke a kiszivárgott hangfelvételeken közönséges stílusban, káromkodva szidja a nyugdíjasokat, a saját szimpatizánsait, agyhalottnak tartja munkatársait, saját magán kívül tulajdonképpen mindenkivel elégedetlen.

Az is kiderült a közel kétórás beszélgetésből, hogy Vogel Evelin nem zsarolta a Tisza Párt vezetőjét, a tömörülés szervezésében betöltött szerepének ellentételezésére kért 30 millió forintot, miután Magyar Péter kijelentette, nem szeretné a pártügyek közelében látni párját. A szakításra ezt követően került sor, Vogel pedig ígéretet kapott Magyar Pétertől és Hanzel Henriktől is arra, megkapja a pénzt. A Magyar által bemutatott felvétel úgy volt összevágva, hogy ez a nem elhanyagolható ígéret ne legyen kihangsúlyozva, mivel nem zsarolásról volt szó, hanem üzletről. Erről részletesebben ide kattintva olvashat.