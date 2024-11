Egy frontharcos frontregénye – bemutatták Szájer József könyvét

Az alázat nemzedéke

Békés Márton történész-politológus kifejtette, a kötet egy frontharcos frontregénye, egy hatalmas tudáson átszűrt, rendszerezett információmennyiség, amely kritikus, javító szándékú javaslatokat is tartalmaz. Schmidt Mária szerint egy tanregénynek tekinthető a kötet, mivel az is tanul belőle, aki olvassa, illetve a főszereplő tanulási folyamatát is végig kísérhetjük.

A beszélgetésen a résztvevők felidézték a Fidesz indulásának, a rendszerváltoztatásnak az éveit. Lévai Anikó szerint a rendszerváltozás környékén érezte mindenki, hogy rozsdásodik az egész világ,

s a fordulópontnak Nagy Imre újratemetését nevezte, szerinte „az volt az a pont, amire mindenki emlékszik, és mindenki tudja, hogy azon a napon hol volt, mit csinált”.

Szájer József úgy fogalmazott: az alázat jellemezte a nemzedéket, s „tudtuk, hogy kivételes korban élünk, és az, amit csinálunk, változtatni fog a világon”. Szavai szerint a flow vitte őket, aztán rájöttek: döntést kell hozni arról, párt legyen-e a Fideszből, és induljanak-e a választáson.

Schmidt Mária számára ez egy olyan generáció volt, amely jókor volt jó helyen, és tudott élni a lehetőségekkel. „Volt közöttünk egy bizalmi alap, az összetartozás dominált, számomra ők voltak az Aranycsapat azáltal, ahogyan új országot teremtettek” – hívta fel a figyelmet, hozzátéve, hogy a mai Magyarország arculatában, kiállásában, öntudatában az ő munkájuk játszott a legfontosabb szerepet.