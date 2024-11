Az Alapvető Jogok Biztosa is elmondta a véleményét Orbán Balázs és az ELTE ügyéről (VIDEÓ)

Ahogy arra a Mandiner is felhívta a figyelmet, az, hogy valaki nem egyhangúlag kap engedélyt a doktori eljárás megindítására – Orbán Balázs esetében 5 igen mellett ketten nemmel szavaztak, és volt egy tartózkodás is – ettől még a határozat megfelel az eljárási szabályoknak.

Az ELTE tanszékvezetőjének kijelentésére számos közéleti szereplő is reagált. Ceglédi Zoltán politikai elemző például arra az ellentmondásra hívta fel a figyelmet, hogy miközben az ellenzék bírálja a kormányt az egyetemi modellváltás miatt, most éppen arról írnak, hogy az ELTE-n nem volt modellváltás, hiszen többen is Orbán Balázs doktori disszertációja ellen szavaztak.