Ábrahám Róbert: Magyar Péterre is rá fog sülni a Lakatos-ügy, a TISZA-vezér szerint kiderül a titok Alföldiről is, aki már meg is szólalt az ügyben

Ábrahám: Magyarra is rá fog sülni

Értem, hogy magyarázkodni kényszerülnek azok az influenszer-propagandisták, akiknek az volt a dolga, hogy tömjénezzenek Péternek, de itt van pár egyszerű tény, ami ellentmond a hülyeségének”

— tette hozzá Ábrahám Róbert, majd 7 pontban írta meg észrevételeit, amelyek között az alábbiak olvashatóak: az újságíró semmiképpen sem akarta az ügyet az ellenzéki TISZA Pártra ráaggatni; és szerinte a hivatali szervek eddig őt, nem pedig azokat zaklatta, akik ellen terhelő tanúvallomás áll rendelkezésre. „Miközben (Magyar Péter – a szerk.) azt állítja, hogy ez egy megrendelt akció, pénteken bontottam fel a stúdióm bérleti szerződését, ahol eddig a videókat forgattam. Mivel nem csak bevétel nélkül maradtam, de a NAV foglalási jegyzéket tett a technikai eszközökre, amivel dolgoztam.” Majd úgy zárta posztját: „nem titkosszolgálati akták, hanem sokak által ismert és elhallgatott történetek a szórakoztatóiparon belül” azok, amik hétfőn elhangzanak majd.

Sokkal nagyobb áll mögöttem, mint Rogán, vagy bármely más politikus. És ahogy eddig mindenki, ő is rá fog jönni.”

Alföldi Róbert is reagált Magyar Péter sajtótájékoztatójára

A Tisza Párt elnökének sajtótájékoztatójára Alföldi Róbert is reagált közösségi oldalán, akinek témában megjelent közleményét az alábbiakban változtatások nélkül, egészben közöljük:

„KÖZLEMÉNY

Magyar Péter 2024. november 10-i sajtótájékoztatóján elhangzottakkal kapcsolatban

A pedofília vitán felül az egyik legaljasabb bűntett.

BÁRKI követi is azt el.

Éppen ezért bárkit ilyen cselekménnyel összefüggésbe hozni, nem egyértelműen fogalmazni, internetes kommentekre alapozva nevét félreérthető szövegkörnyezetben említeni - még ha vélt jószándékkal is - tisztességtelen és felelőtlen.

2024. november 10-én Magyar Péter a sajtótájékoztatóján a személyemmel kapcsolatban azt mondta, hogy az őt lejáratni célzó, hamarosan induló honlapon „az egész országot megdöbbentő pedofil bűncselekményeket is ide fogják keverni. Ide fogják feltölteni majd a Lakatos Márkkal kapcsolatos anyagokat, Varnus Xavérral kapcsolatos anyagokat és hogy eláruljak egy titkot, Alföldi Róberttel, a Nemzeti Színház egykori igazgatójával kapcsolatos dokumentumokat…”

A személyemről a fentiekben elhangzottak semmilyen formában nem fedik a valóságot.

Hazugságok.

A leghatározottabban visszautasítom, hogy személyemet, erkölcsi és emberi hitelemet bármilyen formáció politikai célok érdekében megkérdőjelezze, gyanúsítsa és felhasználja.

Semmilyen pedofil cselekményhez soha semmi közöm nem volt, ellenem ilyen jellegű vizsgálat soha nem folyt és nem folyik, és ok sincs ilyen indítására.

A kimondott szónak ereje és hatalma van. Különösen igaz ez, ha egy olyan ember mondja, aki éppen az ország vezetésére készül.

Pillanatnyi politikai haszonszerzés céljából bárkit félreérthető mondatokkal különösen súlyos bűncselekménnyel kapcsolatban említeni, kiszámíthatatlan károkat okoz az adott személynek.

Főleg egy olyan politikai hatalom vezetése alatt, ami igyekszik a homoszexualitás és a pedofília közé egyenlőségjelet tenni, és ezzel megbélyegezni a társadalom egy kisebbségi csoportját.

Ugyan Magyar Péter a sajtótájékoztatója végén újságírói kérdésre reagálva elnézést kért, hogyha megbántott, de azt is elvárom tőle, hogy tegye világossá: az általa elmondottak nem tényeken alapulnak, és egyben kérjen bocsánatot tőlem nyilvánosan azért, mert azt állította, hogy léteznek olyan dokumentumok, amelyek engem pedofil cselekménnyel hoznak kapcsolatba.

Egyenes és közérthető mondatokban.

Ellenkező esetben kénytelen leszek a szükséges jogi lépéseket megtenni.

* * *

A közlemény kizárólag változtatás nélkül és teljes terjedelmében idézhető.

Megkérjük a sajtó munkatársait, hogy amennyiben a vádaskodásról beszámolnak UGYANABBAN a cikkben jelentessék meg Alföldi Róbert közleményét is.”