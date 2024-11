Újabb megszólaló került elő Lakatos Márk ügyével kapcsolatban

Péntek este aztán Ábrahám rövid videóval jelentkezett a Facebook-oldalán, amelyben azt ígérte, hétfőn egy újabb ügyet fog bemutatni, és egy azzal kapcsolatos hangfelvétel részletét is lejátszotta. Ábrahám a videóban azt is elmondja, úgy tudja, a hatóságok már elkezdték a kihallgatásokat, házkutatást is tartottak, de nem Lakatos Márknál és még nem is hallgatták ki a stylistot.