Miként az is észszerűnek tűnik, hogy a szabad kutatás autonómiáját tiszteletben tartva minél több tudományos munka hasznosítható legyen a mindennapok minőségének javítására. Egyebekben pedig az nyilvánvalóan közérdek, hogy az innovációs társadalomban a társadalmi haszonnal járó kutatások előnyt élvezzenek, illetőleg, hogy

legyen egy olyan rendszerszintű intézmény, amely ezt folyamatosan ellenőrzi, méri, ahol kell többlet forrást biztosít, naprakész nemzetközi összevetésekkel él.

Ráadásul a nemzetközi kutatás fejlesztési programokba is az eredményorientált támogatások fognak előnyt élvezni, sőt ezeknek a sikere fogja hitelesíteni – ez a helyes egyensúly – a szabad kutatások termékeny munkáját is.

A tudomány egyszerre egyre inkább elaprózott és interdiszciplináris, rendkívül izgalmas lesz követni, ahogy a különböző szaktudományok prioritásai, módszertanai változnak a következő évtizedekben.

Mindezt feltehetőleg a HUN-REN-t most támadó tudósok nagy része is tudja. Csak mivel van egy értelmiségi nyomás rajtuk, hogy reflexből nemet mondjanak arra ami képzetzársítható a kormányzattal, miközben a megvalósuló jobb gyakorlat eredményeiből majd ők is részesülnek, tüntetnek, mert úgy vannak, mint a régi urak, akik akik a császártól várták a kitüntetést, de azt is szerették volna, ha Kossuth Lajos gratulál hozzá a száműzetéséből.