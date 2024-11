A Partizán állandó szakértője megfejtette a szivárogtatási botrányt: Fidesz, lejáratás, kémszoftver (VIDEÓ)

Nyitókép: Mediaworks/Markovics Gábor

A Partizán Vétó című műsorában is terítékre került a szivárogtatási botrány, amely hétfő óta foglalkoztatja a közvéleményt. Mint ismert, az elmúlt napok során olyan hangfelvételek váltak nyilvánossá, melyekben Magyar Péter volt barátnőjének, Vogel Evelinnek olyan kijelentéseket tett, hogy a követői „büdösek”, az EP-képviselői pedig „agyhalottak”.

Ruff Bálint politikai tanácsadó – aki a műsor rendszeres szakértője – azzal vezette fel mondandóját, hogy „sejthető volt, hogy Orbán Viktor miniszterelnök nem fogja hagyni, hogy valaki ilyen gyorsan felnőjön mellé, és potenciális kihívó legyen”.

A politikai tanácsadó kijelentette, hogy hisz azoknak a felméréseknek, amelyek azt mutatják – még ha hibahatáron belül is –, hogy a Tisza Párt beérte, és némiképp meg is előzte a Fideszt. Ruff azzal folytatta, hogy azt lehetett sejteni, hogy „be van valami tárazva”, és a Fidesz különböző módokon próbálta már eddig is lejáratni Magyar Pétert a Fidesz. Úgy vélte, hogy, ami érdekes a „hanganyagdömpingben”, hogy ezzel megvárták az amerikai elnökválasztást.

A tanácsadó szerint a mai napig

nem kalkulál azzal egyik oldal sem, hogy gyakorlatilag két tömb van.

„A két tömb most már ugyanakkora, és ha az egyik tömb vezetőjét bántják, akkor a tömb nagy része akaratlanul és szívből is beáll a vezető mögé”. Ruff szerint az ellenzéki szavazók között aligha lehet olyan, aki ne tudná elképzelni azt, hogy a Fidesz olyan módszerekhez folyamodik, amiket Magyar a vasárnapi sajtótájékoztatóján. Mint például, hogy lehallgatja az ellenfeleit.

Ezután idézte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztert, aki a csütörtöki Kormányinfón kijelentette, hogy a magyar állam soha nem hallgatná le a politikai ellenfeleit a titkosszolgálatokkal. „Pedig egy egész ügy szólt erről, hogy egy izraeli kémszoftverrel hallgattak le újságírókat, politikusokat” – utalt a Pegasus-ügyre. (Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, bűncselekmény hiányában megszüntette a jogosulatlan titkos információgyűjtés vagy leplezett eszköz jogosulatlan alkalmazása miatt a Pegasus-ügyben elrendelt nyomozást a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség 2022 júniusában – szerk.)