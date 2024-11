Nyitókép: Földházi Árpád

„A békeforgatókönyv működik: történelmi léptékű bérmegállapodás született!

A háború megrángatta az európai gazdaságot, de mi erre a kihívásra is nemzeti választ adunk: több mint két éve a békéért küzdünk nemcsak itthon, de a nemzetközi színtéren is. Célunk, hogy ennek eredményeit minden magyar saját maga is megtapasztalhassa.

Ma reggel a szakszervezetek, a munkáltatók és a kormány három évre szóló megállapodást írtak alá, amely biztosítja a minimálbér és a garantált bérminimum jelentős emelését a következő években.

2025-ben:

7%-kal nő a garantált bérminimum

9%-kal emelkedik a minimálbér

2026-ban és 2027-ben további 13%-os és 14%-os minimálbér-emelés várható

A három év alatt összesen 40%-kal emelkedik a minimálbér, amely az EU-ban is példaértékű növekedés.

A mai bérmegállapodás kiegészítve