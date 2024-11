A 444-nek ismerte el a baloldali elemző, mennyit nőtt Orbán nemzetközi mozgástere

Krekó Péter, a Political Capital igazgatója volt a 444 podcastjának vendége, aki arról beszélt, hogy az európai közvélemény álláspontja elkezdett közeledni Orbánéhoz.

Vitathatatlan, hogy Trump megválasztása után nőtt Magyarország külpolitikai mozgástere és jelentősége.

Nyilván nem lesz egyik pillanatról a másikra világhatalom, de az biztos, hogy az amerikai választási eredménnyel változik az európai mainstream is. Ilyen beszámolók érkeztek az Európai Tanács üléséről is.Orbán felvetései a békéről pár hónapja még abszurdnak hatottak, most már nem azok” – fogalmazott a kormánnyal szemben nemzetközi szinten is támadólag fellépő Krekó.