Sokkal jobban alakulhat az infláció Magyarországon, mint azt vártuk

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő közgazdásza pedig arról nyilatkozott a lapnak, hogy „szeptemberben még alacsony világpiaci olajár volt jellemző, aminek nyomán csökkentek az üzemanyagárak is”. A közgazdász szerint ez havi alapon 0,2 százalékponttal húzhatta vissza az inflációt. Regős vélekedése szerint a júliusi magas számokban leginkább az olyan egyszeri hatások játszottak szerepet, mint a kötelező akciózás kivezetése.

A közgazdász véleménye alapján azonban a nyári aszály további befolyásoló tényezővé válhat, ami felfelé mozdíthatja a szeptemberi inflációt, például az élelmiszerárak alakulásával, főleg, ha a nehézségek miatt a kínálat alacsony lesz.

Az Unicredit elemzője, Becsey Zsolt is megerősítette, hogy az üzemanyagárak markáns csökkenése javíthatott az átlagon, de szerinte a nyári szárazság árfelhajtó hatásai sem lesznek olyan markánsak, mivel, „a terményárak csak korrekciós jellegű felfelé mozgást végeztek a közelmúltban”.

Az elemző ellenben arra figyelmeztet, hogy egy újabb, kimondottan alacsony inflációs adat ismét forintgyengüléshez vezethet, ami viszont megerősítheti a jegybankot abban, hogy az októberi kamatdöntésén a kamatvágás mellett döntsön. Az ING közgazdásza, Virovácz Péter, az üdülési szolgáltatások esetében tapasztalható mérséklődéshez kötötte a pozitív inflációs mérleget.

Ahogy Virovácz a lapnak nyilatkozott: „egyedül talán a háztartási energia és a ruházati cikkek ára emelkedhetett érdemben havi összevetésben, miközben az élelmiszerek és tartós fogyasztási cikkek esetében minimális drágulással számolunk. Mindezen folyamatok hatására alakulhatott ki az átlagosan stagnáló árszínvonal”.

Még történhetnek változások

Virovácz Péter is megerősítette, hogy az év vége még jobban is alakulhat, ugyanakkor ez sem jelenti azt, hogy hátra lehet dőlni. A maginfláció ugyanis a közgazdász szerint továbbra is magas, 4,7 százalékos lehetett szeptemberben, vagyis az inflációs alapfolyamatok még mindig erősek. Az év végi átárazások és a bázishatás következtében ráadásul ez is változhat, sőt a maginfláció akár 5 százalék fölé is emelkedhet.