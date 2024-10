Nyomozás indult Lakatos Márk ügyében – az influenszer is reagált a vádakra

Nyitókép forrása: Képernyőkivágás / Mandiner

Ahogy azt a Mandiner is megírta: Ábrahám Róbert a Lakatos Márk-ügy elhallgatása miatt szervezett tüntetést szombaton a Batthyány térre. Az újságíró-műsorvezető a Fővárosi Főügyészségen nyújtott be iratokat a közismert homoszexuális influenszer ellen, aminek következtében a rendőrség elindította a nyomozást. Az eset kapcsán Pottyondy Edina és Mérő Vera is megszólalt.

A történtekre az Instagrammon reagált Lakatos Márk. Közleményét – Lakatos kérésére – változtatás nélkül közöljük:

„Az elmúlt napokban olyan súlyos és alaptalan vádak célpontjává váltam, amelyek teljesen ellentétesek mindazzal, amit képviselek. A leghatározottabban visszautasítom ezeket az állításokat. Mivel állítólag büntetőeljárás indult az ügyben ismeretlen tettes ellen, a hatóság kérdéseire készséggel válaszolok, velük teljes mértékben együttműködök. A közösségi médiában, valamint egyes sajtóorgánumokban megjelent rágalmazásokat a leghatározottabban visszautasítom. Hálás vagyok azoknak, akik ebben a nehéz időszakban mellettem állnak és bíznak bennem. Hiszem, hogy az igazság mindenki számára nyilvánvalóvá válik” – írta Lakatos Márk.

Az ügy előzménye

Ábrahám Róbert, a Renitens YouTube-csatorna riportere Osváth Zsolt, illetve Lakatos Márk (közismert homoszexuális influenszerek) miatt ment el a héten az ügyészségre – számolt be a Magyar Nemzet.

Ábrahám Róbert egy hónapja tette közzé azt a videót, amelyben Osváth Zsoltról beszél. Majd e héten töltötte fel legújabb videóját, amelyben Lakatos Márkról esik szó. Ábrahám szerint „azok a szörnyek, akik a tengerentúlon buknak most le, semmiben sem mások, mint az itthoniak, csak abban, hogy nem voltak annyira pofátlanok, hogy gyermekvédelmi tüntetést szervezzenek”. Ábrahám

emberkereskedelem, gyermekprostitúció és erőszak vádjával iratokat nyújtott be a Fővárosi Főügyészségre Osváth Zsolt és Lakatos Márk ellen.

Utána így fogalmazott közösségi oldalán: „Lehet, hogy a celebek meg a sajtó hallgat, de az ügyészség nem. További intézkedések céljából megküldték a bizonyítékokat a Budapesti Rendőr-főkapitányságnak. Ez a Lakatos-ügy.”