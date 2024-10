Nem érdeke Izraelnek, hogy nagy háború törjön ki a térségben – Nógrádi Györgyöt kérdeztük a forrongó közel-keleti helyzetről

Fotó: JALAA MAREY / AFP

Irán közel 180 ballisztikus rakétát lőtt ki Izraelre, amelyek többségét az izraeli légvédelem megsemmisítette. Az iráni Forradalmi Gárda közleménye szerint a támadás megtorlás volt Iszmail Haníja, Hamász külügyi vezető, Haszan Naszrallah, Hezbollah-főtitkár és egy iráni tábornok meggyilkolása miatt. Benjámin Netanjahu, Izrael miniszterelnöke válaszcsapást helyezett kilátásba, ugyanakkor Abbász Aragcsi, iráni külügyminiszter közölte:

„Ebben az esetben a mi válaszunk erősebb és pusztítóbb lesz.”

A közel-kelet ismét forrong. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő az iráni támadással kapcsolatban elmondta, gyakorlatilag a háború tavaly október óta folyik a térségben, a mostani iráni támadás pedig ennek egy fejezte. A kérdés csak az, Benjámin Netanjahu milyen válaszcsapást tervez.

„Jordánia, Szaúd-Arábia, Egyiptom békét akar, Izraelnek sem érdeke, hogy a térségben nagy háború törjön ki” – fogalmazott Nógrádi, aki hozzá tette, az izraeli Vaskupola 70 kilométerre lévő célt is el tud találni és 12 ilyen rendszer van kiépítve Izraelben. Ennek köszönhető az is, hogy a csaknem 180 rakéta többsége nem érte el a célját. Nógrádi kiemelte, Izrael számíthat az Egyesült Államok segítségére, az amerikai elnök és védelmi miniszter is kiállt Izrael mellett.

A biztonságpolitikai szakértő elmondta,

jelenleg 40 ezer katonája van az Egyesült Államoknak a térségben, közülük pedig 4 ezer különösen képzett, speciális bevetésre alkalmas.

Az izraeli hadsereg 170 ezer főből áll, ám 400 ezer tartalékos bármikor felsorakoztatható. Nógrádi szerint ezzel szemben a Hamásznak 28 ezer fegyverese volt, ám mára csak hét-nyolcezer maradt belőle. Nógrádi szerint Izrael nem akar nagy háborút, ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, hogy az iráni elnök nem is olyan régen találkozott az orosz miniszterelnökkel és hivatalosan a turizmusról tárgyaltak. „Ez jó duma, hiszen Iránban nincs turizmus és jelenleg Oroszországban is elenyésző” – kommentálta a hírt Nógrádi.